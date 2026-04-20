PSG - OL : la nouvelle disasterclass de Gonçalo Ramos fait grincer des dents

Il est peut-être un fantastique joker de luxe mais force est de constater que Gonçalo Ramos n’a encore rien du titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Souvent loué pour son côté décisif lors de ses entrées en jeu, le Portugais a confirmé, dimanche soir, qu’il avait beaucoup plus de difficultés à assumer ce rôle de titulaire. Aligné à la pointe de l’attaque et entouré par Désiré Doué et Bradley Barcola pour le choc de la 30e journée de Ligue 1 face à l’OL, l’ancien buteur de Benfica s’est encore totalement manqué.

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Crédité d’un 2 par la rédaction FM, le natif d’Olhão a, en effet, symbolisé le manque de réussite offensive des Parisiens (23 tirs, 1 seul but). S’il a eu des occasions de relancer le PSG dans ce match, le joueur de 24 ans a finalement fait preuve d’une maladresse certaine. La plus criante ? Ce penalty totalement manqué face à Dominik Greif avec une frappe bien trop axiale. Peu impactant dans le jeu, trop discret et de moins en moins trouvé au fil des minutes, il cédait finalement sa place à Ousmane Dembélé (59e).

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Ramos est passé à côté…

Un nouveau match sans pour le droitier d’1m85 qui ne devrait pas pousser Luis Enrique à le reconduire dans son onze de départ face à Nantes, mercredi. «On va jouer neuf matches dans les 27 prochains jours, soit un match tous les trois jours. Il faut surmonter ça avec l’équipe. Aujourd’hui (dimanche), j’ai changé six joueurs qui ne jouent pas habituellement. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien. C’est facile de penser qu’on a raté. Mais c’est de cette manière qu’il faut gérer ça», précisait toutefois le technicien espagnol en conférence de presse.

En attendant, Gonçalo Ramos a lui manqué une belle opportunité de se mettre en valeur. «Sa onzième titularisation de la saison en L1 restera entachée par son penalty manqué (33e). Emprunté techniquement, le Portugais n’a jamais réussi à prendre le dessus sur la défense lyonnaise. Il a pourtant eu quelques coups à jouer», notait, de son côté, nos confrères de L’Equipe, lui attribuant également la note de 2. Alors oui, son bilan statistique global cette saison reste honnête (12 buts, 2 passes décisives en 40 apparitions) mais nul doute que cette nouvelle performance ratée pourrait relancer le débat autour de son avenir dans la capitale française…