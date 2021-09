Éliminatoires Coupe du Monde 2022 : plusieurs changements dans la liste du Brésil

Déjà ! Deux semaines après la victoire du Brésil face au Pérou (2-0), lors de la 10e journée des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar, Tite publie une nouvelle liste de 25 joueurs (sur 44 observés) en vue des trois prochaines échéances de la zone Am-Sud.

Leader incontesté de la phase de qualifications (8 victoires en 8 matches), six points devant le rival argentin, le Brésil doit affronter le Venezuela, à Caracas (11e journée, 8/10), la Colombie, à Bogota (5e journée en retard, 10/10) et l'Uruguay (12e journée, 15/10) à Manaus.

Le casse-tête des clubs de Ligue 1

Une programmation qui devrait faire grincer des dents du côté du PSG, dont le match contre Angers est prévu pour le 15 octobre (10e journée). Outre les Argentins, Mauricio Pochettino devra se passer de Neymar et Marquinhos, à trois jours du match face à Leipzig (3e journée de Ligue des Champions). Suspendu, le numéro 10 ne participera pas au 1er match de la Seleção.

Les deux Parisiens partageront leur temps aux côtés d'Emerson Royal, passé du Barça à Tottenham cet été et appelé, au contraire de Dani Alves, qui avait fait son retour en sélection après deux ans d'absence au mois de septembre, mais désormais sans club et oublié de la liste de Tite. Devant, Roberto Firminio et Richarlison (genou) ne sont pas convoqués, au contraire de Vinicius Jr, en pleine bourre avec le Real Madrid.

Paqueta appelé, pas Bruno Guimarães

L'Olympique Lyonnais, qui accueille l'AS Monaco le samedi 16 octobre, devrait également être privé de Lucas Paqueta, une nouvelle fois convoqué par Tite, au contraire de Bruno Guimarães, qui n'a pas été retenu. L'Olympique de Marseille pourrait quant à lui être privé de Gerson - de nouveau convoqué - pour affronter Lorient le dimanche 17 octobre.

Les joueurs convoqués par Tite :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs : Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Emerson (Tottenham) Eder Militao (Real Madrid), Lucas Verissimo (Benfica Lisbonne), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea)

Milieux : Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (OL), Edenilson (Internacional), Everton Ribeiro (Flamengo), Gerson (OM)

Attaquants : Matheus Cunha (Hertha Berlin), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds United), Vinicius Jr (Real Madrid), Antony (Ajax)