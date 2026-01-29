Menu Rechercher
Ligue des Champions

OM : Eric Di Meco est fou furieux

Club Bruges 3-0 Marseille

L’Olympique de Marseille ne pensait sûrement pas vivre une soirée aussi terrible à l’occasion de la 8e journée de Ligue des Champions. En dessous de tout à Bruges, les coéquipiers de Mason Greenwood ont sombré en Belgique (0-3) et ont été sortis de la course aux barrages. Une soirée qui a viré au supplice pour l’emblématique défenseur olympien, Eric Di Meco.

«Franchement, je ne sais pas quoi dire. Ça semblait impossible de ne pas se qualifier. C’est la honte de l’OM en Coupe d’Europe. J’avais commenté la campagne à zéro point. Et là, on est la première équipe française à ne pas se qualifier dans cette nouvelle formule où tout le monde se qualifie, même des équipes de Chypre. Comment on peut perdre comme ça à Bruges ? On est les cons de la soirée, j’en ai marre. Être supporter de l’OM… Pourquoi je m’inflige ça à 62 ans ? Pourquoi je me rends malheureux pour des matchs comme ça ? Normalement, tu es détaché des résultats. Pourquoi je me rends malheureux ?», a-t-il déclaré sur RMC.

