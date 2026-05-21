Mercato : le FC Barcelone est prêt à lâcher 100 M€ pour Julian Alvarez

C’était soir de fête en Catalogne. Hier, les joueurs et les dirigeants du FC Barcelone se sont réunis au restaurant Casanova Beach Club de Castelldefels pour célébrer le titre en Liga et rendre hommage à Robert Lewandowski. Les médias ibériques étaient aux aguets, eux qui attendaient à la sortie de l’établissement pour obtenir des informations croustillantes sur la soirée. Ils espéraient aussi cuisiner Deco au sujet du mercato. Le directeur sportif a accepté de s’exprimer sur le départ de Lewy, qui arrive à la fin de son contrat le 30 juin prochain.

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« Aujourd’hui (hier) est un jour un peu triste car le départ de Robert est désormais officiel. Il est quasiment impossible de le remplacer. Il a été le meilleur attaquant de ces dernières années, et tout ce qu’il a accompli pour le Barça durant cette période est très difficile à reproduire, mais c’est le football. Ferran Torres est arrivé comme ailier et est devenu un véritable numéro 9, mais il est temps maintenant de prendre des décisions et de commencer à renforcer l’équipe.» Ce n’est pas un secret, les pensionnaires du Camp Nou souhaitent mettre la main sur un attaquant. Les noms de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) et João Pedro (Chelsea) sont cités depuis quelques semaines. Celui de Lautaro Martinez (Inter) aussi, mais il ne semble pas être la priorité.

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Le Barça veut du sang neuf

Les deux premiers joueurs mentionnés, eux, le sont. Et Deco a tenu à faire passer un message, notamment concernant l’Araignée au sujet de laquelle on a pu dire que le Barça allait jeter l’éponge face à la concurrence du PSG. « Ce n’est pas une question de profil. Nous n’écartons personne, et nous ne recrutons personne (…) Ce sont des questions internes. Ce que nous pouvons garantir, c’est que nous allons travailler comme chaque année. Nous avons perdu un joueur très important comme Robert, et bien sûr, nous allons essayer de renforcer l’équipe.» El Chiringuito rapporte que Deco a ajouté que le Barça «n’exclut pas Julian» de sa réflexion.

Cela va dans le sens des informations publiées hier par la Cadena SER. La radio espagnole a assuré que les Culés n’écartent pas cette piste. Dans la nuit, d’autres médias ibériques ont donné de nouveaux éléments. Sur El Chiringuito, Toni Freixa a précisé : «le Barça doit aller chercher Julian et lui veut venir.» L’Argentin est donc toujours intéressé par le projet blaugrana. Il n’est pas le seul. «João Pedro parlera avec Xabi Alonso pour lui dire qu’il veut partir», a précisé la célèbre émission de télévision espagnole, qui a conclu en ajoutant : «le Barça peut dépenser 100 M€ pour un attaquant.» Cela va dans le sens des informations d’Onda Cero. Le média a indiqué qu’Hansi Flick a fixé une limite de 100 M€ pour Alvarez, le joueur qu’il veut. Le FCB, qui a connu des problèmes financiers, a donc une enveloppe conséquente pour s’offrir l’Argentin ou un autre nouveau numéro 9. Il reste maintenant à savoir qui sera l’heureux élu.