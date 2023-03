PSG : QSI veut racheter un ténor de Premier League

La suite après cette publicité

Depuis quelques semaines, le Qatar est entré dans une stratégie pour étendre son influence à travers le football. Outre le PSG dont QSI est propriétaire depuis 2011, le propriétaire a de nouvelles ambitions. À l’image du City Group ou encore d’INEOS, il souhaite créer une galaxie de clubs dans le monde. Il y a déjà Braga, où 21,67% des parts ont été rachetées en novembre mais ça n’est qu’un premier pas.

Toujours dans la péninsule ibérique, QSI a des vues sur le club de Malaga d’après la Cadena COPE. Autrefois en Liga, et même en quart de finale de Ligue des Champions en 2013, le club espagnol végète désormais dans les profondeurs de la 2e division. La somme ne serait donc pas très élevée pour un rachat. On parle d’un chèque de 9 M€ seulement pour devenir l’actionnaire majoritaire et faire entrer l’écurie dans un autre univers.

Des discussions ont débuté avec Tottenham

Mais le Qatar a des ambitions très élevées. Pendant que les négociations se poursuivent entre le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani et Manchester United (la presse anglaise évoque une seconde offre à venir), QSI est lui aussi présent en Angleterre. Déjà dévoilé par Sky Sports il y a plusieurs semaines de cela, L’Equipe révèle ce vendredi que les discussions sont toujours d’actualité avec Tottenham. Aucune somme n’a filtré pour le moment, ni de la teneur des discussions.

«Nous envisageons plusieurs clubs en Europe et en Amérique du Sud. Nous envisageons également d’autres sports. Nous voulons être un fonds sportif ambitieux» assure cependant une source proche de Nasser Al-Khelaïfi au quotidien sportif français. Il est bien précisé que QSI ne souhaite pas en revanche devenir l’unique actionnaire. Il faudra d’ailleurs respecter les normes UEFA en vigueur, lesquelles devraient bouger lors du prochain Comex le 31 mai prochain.