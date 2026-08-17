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Anderlecht boucle l’arrivée de Tawfik Bentayeb

Par Sebastien Denis
1 min.
Tawfik Bentayeb avec Troyes @Maxppp

La récente contre-performance du RSC Anderlecht face à Beveren (défaite 1-0) a visiblement servi de véritable électrochoc en coulisses. Face à la nécessité de renforcer son secteur offensif, Antoine Sibierski avait fait d’un ancien meilleur buteur de Ligue 2 sa grande priorité estivale. Les négociations ont connu un sérieux coup de fouet dans la foulée de ce revers, aboutissant rapidement à un accord total avec l’Union Sportive Touarga pour le transfert de Tawfik Bentayeb (18 buts en Ligue 2 avec Troyes l’an passé).

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L’opération va se conclure autour d’un chèque de 4,5 millions d’euros, bonus inclus. De son côté, l’attaquant marocain va parapher un contrat portant sur les 4 prochaines saisons avec la formation bruxelloise. Un choix fort pour le buteur, qui tenait absolument à évoluer dans un championnat européen compétitif afin de préserver et de maximiser ses chances d’être convoqué avec la sélection du Maroc. L’officialisation devrait rapidement arriver après que les derniers détails administratifs seront réglés.

Pub. le - MAJ le
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