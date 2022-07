OM : l'affaire est loin d'être gagnée pour Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

À l'OM, les dernières heures sont très agitées. Il faut dire que ça bouge dans les tous les sens depuis l'Angleterre où les joueurs sont en stage. Luan Peres a quitté le groupe pour s'en aller rejoindre Fenerbahçe, comme nous vous le révélions en exclusivité hier. Dans le sens des arrivées, Nuno Tavares est attendu dans les prochaines heures. Le latéral gauche d'Arsenal devrait être prêté sans option d'achat. Le poste serait alors assuré pour la saison.

Dans la journée d'hier, nous avons également appris que la direction marseillaise est en contacts avancés avec l'agent d'Alexis Sanchez, Fernando Felicevich. La ligne n'a même jamais été vraiment interrompue depuis quelques semaines, assurait La Provence. L'optimisme serait même de mise sur la Canebière car les premiers retours sont positifs. Reste, comme le précise L'Equipe dans ses colonnes ce matin, que le deal sera très difficile à boucler.

Dans un premier temps, il faut trouver une solution avec l'Inter Milan, où le Chilien de 33 ans dispose encore d'un an de contrat. Des négociations ont été entamées pour une résiliation à l'amiable. Une fois cette étape bouclée, l'OM pourra alors se retrouver en position de force car ses finances sont en incapacité d'indemniser l'Inter pour un transfert. L'agent de l'attaquant est actuellement à Milan pour trouver une solution avec la direction.

Aussi, Longoria va devoir dégraisser l'effectif, surtout dans le domaine offensif car Igor Tudor dispose déjà de 5 attaquants, comprenant Dimitri Payet. On pense bien sûr à une vente de Bamba Dieng, joueur très bankable de l'effectif, qui a en plus été déclassé par le nouvel entraîneur croate. Le départ en stand-by de Kevin Strootman vers le Hellas Vérone n'aide pas non plus à accélérer dans ce dossier.

Une fois tout cela réglé, il sera temps de parler salaire avec Alexis Sanchez. Pas une mince affaire là non plus. L'ancien du Barça, d'Arsenal ou encore de Manchester United touche actuellement 7 M€ par an. Des émoluments bien trop importants pour l'OM, malgré l'apport de la Ligue des Champions, de CVC, et du régime fiscal d'impatriation. L'attaquant va devoir fournir un très gros sacrifice s'il veut rejoindre le club français. Vous l'aurez compris, c'est loin d'être fait.