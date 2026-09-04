Liverpool : Barcola sur le banc mais…

La composition de Liverpool, qui affronte Ipswich ce vendredi soir en ouverture de la 3e journée de Premier League, est tombée. Et l’intérêt résidait principalement dans la présence ou non de Barcola. Qui sera finalement sur le banc de touche. Interrogé sur Skysports, l’entraîneur des Reds Andoni Iraola, en a dit plus.

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« J’ai été tenté de le titulariser. Il a fait bonne impression à l’entraînement, mais il n’a joué aucune minute durant la préparation. Il est prêt. Je pense vraiment que nous le ferons entrer en jeu en seconde période. Toutefois, nous restons prudents car nous ne voulons pas le perdre d’entrée de jeu. (…) C’est un joueur intelligent qui comprend bien le jeu. Il est assez réservé, parle peu et travaille son anglais. Il se sent plus à l’aise avec Jeremy Jacquet et Hugo Ekitike, ses amis », a-t-il déclaré.

La compo de Liverpool : Alisson; Jacquet, Araujo, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz; Munoz, Isak, Gakpo