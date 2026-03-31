La Bosnie-Herzégovine accuse l’Italie d’espionnage

Ce mardi, l’Italie joue gros en Bosnie-Herzégovine. Incapable de se qualifier lors des deux dernières Coupes du Monde, la Squadra Azzurra sera attendue au tournant et une nouvelle élimination serait l’affront de trop pour un tel pays. De l’autre côté, l’ambiance est montée d’un cran ce lundi à Butmir, lors de l’ultime entraînement à huis clos de la Bosnie-Herzégovine. À la veille d’une finale de barrages décisive pour la Coupe du Monde 2026, la sélection bosnienne a eu la surprise de découvrir un soldat de l’Eufor (force de l’Union européenne) en train de filmer leur séance tactique avec son téléphone portable.

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L’homme, vêtu d’un treillis militaire, stationnait derrière les barbelés bordant le terrain, profitant d’un dispositif de sécurité jugé bien trop léger pour un tel enjeu lors de l’entraînement collectif, qui était ouvert au public. Pour la fédération bosnienne et les médias locaux, le doute n’est pas permis : il s’agit d’une tentative d’infiltration délibérée de la part des Italiens comme l’explique le média local Sport Sport. La sélection dirigée par Sergej Barbarez a immédiatement demandé au militaire de quitter les lieux et a annoncé son intention de porter plainte officiellement auprès de la mission de l’Eufor.

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L’Italie dément fermement ces accusations

De l’autre côté des Alpes, l’heure est à la défense. Le Corriere dello Sport et des sources de la Défense italienne affirment qu’il ne s’agit en aucun cas d’une opération de renseignement, mais simplement d’un soldat curieux. La proximité entre la base de commandement de l’opération Althea et d’un quartier général de l’Otan avec le centre d’entraînement expliquerait la présence naturelle de militaires dans la zone. Pour les Italiens, ce "soldat-fan" n’aurait cherché qu’à ramener un souvenir personnel, sans aucune directive de la part de la Squadra Azzurra.

Avant une finale de barrages qui s’annonce déjà étouffante pour les deux équipes dans l’enfer de Zenica, nul doute que cet incident vient rajouter de l’huile sur le feu dans un contexte déjà particulièrement tendu. Les supporters bosniens n’avaient en effet pas digéré les célébrations provocatrices de certains cadres italiens, comme Federico Dimarco et Sandro Tonali, après la qualification de la Bosnie face au pays de Galles la semaine dernière. Après le manque de respect et désormais la tentative d’espionnage, la Bosnie-Herzégovine est prête à faire la guerre à l’Italie sur le terrain ce mardi.