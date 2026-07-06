PSG : Ibrahim Mbaye excite deux clubs de Premier League

Si la Coupe du Monde 2026 est loin d’être une fleuve tranquille pour le Sénégal de Pape Thiaw, elle aura au moins permis l’éclosion d’un talent pur aux yeux du grand public. Malgré des débuts difficiles pour les Lions de la Téranga, Ibrahim Mbaye a éclaboussé la compétition de sa classe. Entré en jeu lors du premier match face à l’Équipe de France, l’attaquant du PSG a marqué les esprits de manière spectaculaire. En mystifiant Théo Hernandez pour inscrire un but somptueux, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection sénégalaise, mais surtout le plus jeune joueur africain à trouver le chemin des filets dans un Mondial, à seulement 18 ans et 143 jours.

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Pourtant, le traitement réservé au prodige parisien par son sélectionneur a rapidement provoqué la colère et l’incompréhension au pays. Laissé sur le banc au coup d’envoi du deuxième match face à la Norvège (défaite 3-2), Mbaye est entré en jeu à la 54e minute avec une envie débordante. Dans une attaque amorphe, il a apporté une vitesse et une fraîcheur indispensables, affichant des statistiques irréprochables : 100 % de dribbles réussis, 5 duels remportés sur 5, et 88 % de passes réussies. Face à la gronde populaire exigeant de voir sa pépite débuter, Pape Thiaw a finalement cédé lors de l’ultime match de poule face à l’Irak, lui accordant sa toute première titularisation dans le tournoi (57 minutes disputées).

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Un départ en ligne de mire, Tottenham et surtout Aston Villa à l’affût

Cette expérience internationale fondatrice a profondément modifié la trajectoire du joueur. Prenant peu à peu conscience de son nouveau statut et de sa nouvelle valeur marchande, Ibrahim Mbaye ne compte plus se contenter d’un rôle de figurant en club. Face à la perspective d’un temps de jeu incertain au Paris Saint-Germain, où il se retrouve barré par un effectif pléthorique et une nouvelle vague de recrutements offensifs onéreux, le jeune talent songe de plus en plus à prendre une décision forte concernant la suite de sa carrière.

Selon nos informations, l’ailier, pourtant lié au club de la capitale jusqu’en juin 2028, ne cache plus ses envies d’ailleurs en interne même si son entourage essaie de l’en dissuader. Reste qu’un tel potentiel sur le marché des transferts n’a évidemment pas tardé à alerter les recruteurs du continent. Plusieurs écuries européennes sont d’ores et déjà sur les rangs pour l’enrôler cet été. C’est notamment le cas de Tottenham. Le club londonien est très séduit par son profil percutant et souhaite l’attirer en Premier League. Mais la formation la plus sensible aux qualités de Mbaye n’est autre qu’Aston Villa. Actuellement évalué à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le prodige sénégalais risque bien de faire grimper les enchères dans les semaines à venir. Le PSG tient là l’un des feuilletons les plus brûlants de son mercato estival.