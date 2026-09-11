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Ballon d’Or 2026 : Luis de la Fuente a fait son choix !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Luis de la Fuente sur le banc de l'Espagne @Maxppp

Le 26 octobre, France Football décernera le Ballon d’Or 2026. Et cette année, il est difficile de désigner un vrai favori. Si Luis Enrique a poussé pour qu’un Parisien l’emporte, alors que la presse madrilène milite déjà pour Kylian Mbappé, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a aussi été invité à s’exprimer à ce sujet.

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« Un footballeur espagnol doit gagner le Ballon d’Or. Je mise toujours sur notre produit national. Nous sommes les meilleurs du monde en formation, performance et qualité. Je rajoute qu’il manque Mikel Oyarzabal dans la liste des 30. Lamine Yamal peut le gagner oui, car c’est un énorme joueur. Si ce n’est pas cette année, ça sera plus tard, il n’attendra pas longtemps pour le gagner », a-t-il expliqué en conférence de presse.

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