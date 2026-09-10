Le témoignage bouleversant de Ludovic Ajorque sur Éric Roy

Arrivé à Brest à l’été 2024 après une saison compliquée avec Mayence, Ludovic Ajorque s’est trouvé un second souffle dans le Finistère. Auteur de 13 buts pour en L1 pour sa première saison sous les couleurs brestoises, le Réunionnais en a inscrit 8 la saison passée, couplés à ses 9 passes décisives. Une confiance retrouvée grâce à un certain Éric Roy, comme il l’a exprimé dans un entretien accordé à Ligue1+.

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«Je ne pouvais pas ne pas être présent aux funérailles (du coach), c’était un choc pour nous tous. On le savait à l’intérieur, mais il ne nous l’a jamais dit. Il nous l’a seulement dit après le maintien que c’était compliqué pour lui. Il ne nous a pas dit ce qu’il avait exactement comme maladie, mais il nous a dit qu’il était de tout coeur avec nous, que même s’il était moins présent, il était derrière nous. Il m’a tout donné en fait depuis que je suis arrivé, j’étais dans une situation compliquée à Mayence, il m’a redonné goût au foot (…) C’était une vraie belle personne, il était proche des joueurs, de moi, il me laissait aussi cette liberté d’être qui je suis, et il faisait passer l’humain au premier plan. Je n’ai que des bonnes choses à dire sur le coach.»