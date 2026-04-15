La sortie osée de Khvicha Kvaratskhelia sur Dembélé

Le PSG est tout sourire ce mercredi matin. En effet, les hommes de Luis Enrique se sont imposés à deux reprises contre Liverpool en quart de finale de Ligue des Champions (2-0 à l’aller, puis 0-2 ensuite). Les Parisiens savourent leur qualification, et de son côté, Khvicha Kvaratskhelia comprend à quel point Ousmane Dembélé est indispensable dans le groupe de la capitale. Après la rencontre, le Géorgien était en zone mixte pour évoquer son coéquipier tricolore de 28 ans… qu’il voit capable de remporter le Ballon d’Or à nouveau.

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« On n’a rien à ajouter sur Dembélé, on l’a encore vu ce soir, c’est un joueur exceptionnel. C’est pourquoi il est le vainqueur du Ballon d’Or. Il est capable de le remporter plusieurs fois. Nous sommes très heureux de l’avoir dans notre équipe » a-t-il indiqué face aux journalistes après la qualification en Angleterre. Un message qui devrait faire plaisir au natif de Vernon, double buteur contre les Reds.