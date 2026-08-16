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Premier League

Accord total entre Aston Villa et Parme pour Zion Suzuki

Par Samuel Zemour
1 min.
Zion Suzuki en sélection (Japon) @Maxppp

Tout semblait bouclé entre le PSG et Zion Suzuki. Le club de la capitale avait trouvé un accord avec Parme autour de 35 millions d’euros et la visite médicale du gardien japonais était même programmée, avant que l’opération ne capote au dernier moment en raison des importantes commissions réclamées par son entourage. Aston Villa s’est immédiatement engouffré dans la brèche et la presse italienne assurait que le club anglais avait trouvé un accord pour recruter le portier de 23 ans.

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Selon le Times, l’opération s’élèverait à 25,6 millions de livres sterling, soit environ 30 millions d’euros. Suzuki est donc attendu en Angleterre pour passer sa visite médicale avant de s’engager avec les Villans. Sous les ordres d’Unai Emery, l’international japonais pourrait rapidement récupérer une place de titulaire puisque l’avenir d’Emiliano Martínez s’écrit loin de Birmingham. Un joli coup de la part des Villans, qui ont bouclé un joli deal à la dernière minute.

Pub. le - MAJ le
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