OM-Benfica : Jean-Louis Gasset félicite Pau López

Longtemps à 0-0, Pau López a permis à son équipe de rester en vie grâce à plusieurs arrêts importants face au Benfica. Le portier olympien n’a pas pris de but et a surtout réalisé une séance de pénalty décisive. Le gardien espagnol a qualifié l’OM pour les 1/2 finales de la Ligue Europa en stoppant le tir au but d’Antonio Silva, quatrième lisboète à s’élancer. À la fin du match, il a reçu des éloges de la part de son coach.

« C’est un des leaders du groupe, il est dans les 3-4 avec qui je parle, il était frustré sur ces derniers matchs parce qu’il prenait que des buts sur les centres à retrait, les plats du pied, il ne pouvait rien faire. Aujourd’hui, il a été décisif et franchement il le mérite », a déclaré Jean-Louis Gasset à l’issue de la rencontre en conférence de presse d’après-match.