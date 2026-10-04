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UEFA Nations League

Rayan Cherki dément les rumeurs de tensions avec Michael Olise

Par Kevin Massampu
1 min.
Michael Olise et Rayan Cherki @Maxppp

À quelques heures de France-Belgique, dernier match des Bleus danse cette trêve internationale, une rumeur parue dans le journal L’Équipe a fait grand bruit, ce dimanche. En effet, le quotidien sportif a fait état d’une certaine mésentente entre Rayan Cherki et Michael Olise, indiquant que ce dernier ne comprenait pas toujours l’attitude du joueur de Manchester City. 

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Une information rapidement démentie par l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais sur ses réseaux sociaux. « Encore une invention… magnifique l’inspiration… », a réagi le jeune milieu de 23 ans sur son compte personnel X. De quoi faire calmer les rumeurs d’éventuelles tensions avec son partenaire en sélection.

Pub. le - MAJ le
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