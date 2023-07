Barça : Ferran Torres veut rester à tout prix

La suite après cette publicité

Fut un temps grand espoir du football espagnol, Ferran Torres ne fait plus l’unanimité. Au FC Barcelone, l’ailier droit est sur courant alternatif. Pouvant rendre des services certes, mais manquant parfois de régularité pour s’imposer comme un élément fiable de son équipe. Annoncé dans de nombreuses rumeurs de départ, le principal intéressé réalise jusqu’à présent une pré-saison intéressante, avec notamment un but inscrit face à Arsenal lors de la défaite des siens (5-3).

Après la rencontre face aux Gunners, Ferran Torres s’est exprimé au sujet de son avenir, lui qui semble motivé pour faire son trou en Catalogne. «Je vais me battre pour une place dans l’équipe, et laisser le coach décider. J’ai un contrat ici, je vais rester. Je me fiche de ce qu’on dit sur moi», raconte fermement l’Espagnol de 23 ans seulement. L’objectif est clair pour l’ancien ailier de Valence, tout donner en pré-saison pour prouver à Xavi et les siens qu’il mérite de continuer l’aventure dans les rangs prestigieux du FC Barcelone. Reste à savoir si Bernardo Silva débarquera ou non au Barça, ce qui pourrait définitivement sceller l’avenir de Ferran Torres.

