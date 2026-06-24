Brest a trouvé le coach qui va succéder à Éric Roy

Le 17 juin dernier, le football français était sous le choc après l’annonce du décès d’Éric Roy. Le technicien de 58 ans se battait depuis trois ans contre un cancer du pancréas, ce qui ne l’a pas empêché de réaliser un fantastique parcours à la tête du SB29. Malgré la maladie, Roy avait en effet réussi à qualifier les Ti-Zef en Ligue des Champions à l’issue de la saison 2023/2024 (éliminé par le PSG en barrages). Depuis, Brest avait retrouvé une place plus « conforme » à son statut en bouclant ses deux derniers exercices aux 9e et 12e rangs.

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La disparition d’Éric Roy a donc logiquement ému tout un club ainsi que l’ensemble du football français. Suite à cette tragédie, Brest se devait de trouver un entraîneur capable de prendre la suite. Une mission compliquée au vu du contexte chargé en émotion. Le nom de Christophe Pélissier (libre depuis son départ d’Auxerre) avait circulé ces dernières heures, mais Ouest-France assure que le SB29 a finalement opté pour une solution en interne.

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La solution interne privilégiée

C’est donc Julien Lachuer qui va succéder à Roy. Âgé de 49 ans, Lachuer était l’adjoint de Roy depuis trois ans, mais il officie à Brest depuis 2010. Arrivé en Bretagne il y a 16 ans, le natif de Saint-Maur occupait dans un premier temps la fonction d’entraîneur des gardiens, avant de devenir entraîneur par intérim en 2022 suite au limogeage de Michel Der Zakarian.

Titulaire du brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF) depuis un an, Lachuer a le diplôme requis pour entraîner en Ligue 1. Pour sa première expérience en tant que numéro 1, ce dernier aura l’avantage de pouvoir compter sur un effectif qui le connaît parfaitement. Pour rappel, le SB29 reprend le chemin de l’entraînement le jeudi 2 juillet prochain.