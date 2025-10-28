Lamine Yamal a mis le feu au vestiaire de l’Espagne

Un bon shoot d’expérience. On pourrait résumer les derniers jours de Lamine Yamal de cette manière. Battue avec le FC Barcelone dans le Clasico dimanche (2-1), l’étoile montante de 18 ans a eu trop de mal à faire des différences balle au pied, bien muselée par Álvaro Carreras notamment, mais aussi Vinícius Júnior, qui lui a piqué la vedette pour le meilleur et pour le pire. La Casa Blanca avait à cœur de faire payer les frasques du Barcelonais avant la rencontre et sa fameuse allusion au fait que les Madrilènes « volent et se plaignent tout le temps… »

La suite après cette publicité

Pour ses outrages, il a reçu un traitement de faveur. Dani Carvajal n’a d’ailleurs pas hésité à chambrer son coéquipier en sélection à la fin de la rencontre. « Tu parles trop ». Le capitaine avait prévu d’avoir une petite entrevue avec le meilleur jeune de l’Euro 2024. Les deux hommes devaient se retrouver en sélection d’ici deux semaines dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 pour aller en Géorgie (15 novembre) et puis affronter la Turquie (18 novembre), mais les retrouvailles seront remises à plus tard.

La suite après cette publicité

Les cadres veulent parler à Lamine Yamal

Le latéral droit doit subir une arthroscopie et observer deux à trois mois d’arrêt. On ne devrait pas le revoir avant 2026. Cela aura au moins le mérite d’avoir un rassemblement sensiblement moins tendu que les dernières informations laissaient envisager. Suite à leur altercation, les deux hommes ont décidé de ne plus se suivre mutuellement sur Instagram. La Cadena Ser affirmait plus tôt que la fédération se montrait résolument positive et n’est pas trop inquiète des conséquences que cela peut avoir sur le vestiaire espagnol.

Il n’empêche, il faut crever l’abcès. Selon la Cope, plusieurs cadres de la sélection estiment qu’il faudra parler à Lamine Yamal de ce qu’il s’est passé durant les jours précédents le Clasico, et les heures qui ont suivi. Personne au sein du groupe de Luis De La Fuente ne souhaite que cette histoire ne vienne perturber l’ambiance au sein de l’équipe, surtout une année de Coupe du Monde où la Roja est à ranger parmi les favorites de la compétition. C’est sans doute la meilleure des manières pour garantir l’équilibre toujours précaire d’un vestiaire partagé entre Madrilènes et Barcelonais.