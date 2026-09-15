Coupe du Monde 2030 : le Maroc envoie une nouvelle pique à l’Espagne

« Ce que vous devez savoir, c’est que la province de Benslimane aura l’honneur d’accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. » Il n’y a pas si longtemps, le président de la fédération marocaine, Faouzi Lekjaa, déclenchait une vague de réactions après ses propos sur la prochaine finale du Mondial co-organisé avec l’Espagne et le Portugal. Une sortie médiatique qui avait même poussé la FIFA à démentir l’information selon laquelle le stade de la finale avait été choisi. Depuis, Lekjaa est à nouveau sorti du silence sur l’enjeu de l’organisation du match prestigieux dans un entretien accordé à Jeune Afrique.

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🇲🇦 Fouzi Lekjaâa entre en politique. Et il répond aux questions @Jeune_Afrique dans une interview exclusive.



➡️ Premier ministre ? "Je n'y ai jamais réfléchi."

➡️ La finale de la CAN contre le Sénégal ? Il ira jusqu'au bout.

➡️ La Coupe du monde 2030 ? "L'Afrique a le droit… pic.twitter.com/iBpL6VQgqD — Jeune Afrique (@jeune_afrique) September 14, 2026

« Très disputé, peut-être, par les Espagnols. Côté marocain, fidèles à nos valeurs, on n’a jamais parlé de finale, on suit les process, on respecte les procédures et la réglementation. (…) Le Maroc, on l’a expliqué dès le départ, est représentant de l’Afrique, donc on est un continent aux côtés de nos collègues européens, représentés par l’Espagne et le Portugal. On n’est pas trois pays dans des logiques de rivalité. On œuvre pour des logiques de complémentarité qui interpellent la civilisation, la culture, etc. Mais on sera toujours là pour les droits de l’Afrique et du Royaume du Maroc, qui, à mon sens, ont le droit d’organiser une finale de Coupe du monde pour la deuxième fois de l’histoire en un siècle », a-t-il confié.