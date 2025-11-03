Le Barça et Arsenal se disputent une pépite française de 15 ans

À seulement 15 ans, Laciné Megnan-Pavé s’impose comme l’un des plus grands espoirs du football français. L’attaquant de Montpellier impressionne par sa maturité, sa puissance physique (1,87 m pour 77 kg) et ses performances remarquables : 15 buts et 12 passes décisives en 24 matchs avec les U17 du club héraultais la saison passée. Ancien capitaine des U16 et désormais surclassé chez les U19, il attire l’attention de grands clubs européens comme le FC Barcelone et Arsenal, rapporte le quotidien espagnol Sport.

Conscient de son potentiel, le MHSC cherche à le conserver en lui préparant un premier contrat professionnel de trois ans dès ses 16 ans, ainsi que des entraînements avec le groupe de Ligue 2 dirigé par Zoumana Camara. Megnan-Pavé, de son côté, est plus qu’heureux dans son club de coeur, où il a de grandes ambitions. « Montpellier, c’est mon club. Depuis tout petit, je vais au Stade de la Mosson. Mon rêve, c’est de jouer là-bas et de disputer la Ligue des champions avec cette équipe », a-t-il confié.