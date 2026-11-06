Ruben Amorim se lâche sur les joueurs de l’AC Milan !

L’AC Milan est tombé de haut. Vainqueur du derby della Madonnina face à l’Inter (3-1) le week-end dernier, l’équipe de Ruben Amorim voulait profiter de ce succès de prestige pour redresser la barre en Ligue Europa. Avant leur match face aux modestes Hongrois de Ferencváros, les Rossoneri restaient sur deux défaites et une victoire en trois rencontres. Pour l’occasion, Amorim avait aligné une formation remaniée où seuls Ramos, Rabiot, Musah, De Winter et Diawara avaient débuté le choc face aux Nerazzurri. Une rotation qui n’était pas censée tout bouleverser. Et pourtant. Dans cette rencontre, Milan a une nouvelle fois déçu.

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Agacé, Amorim envoyait Moreira et Pulisic s’échauffer dès la mi-temps, et tout s’est joué au retour des vestiaires quand l’attaquant haïtien Lenny Joseph s’est offert un doublé (52e, 66e), bien aidé par une énorme bourde du défenseur belge Koni De Winter, pour offrir une victoire historique à Ferencváros (2-0). « Ce sont encore ces moments de perte de concentration. Aujourd’hui (hier), rien n’allait du tout. Je ne peux pas l’expliquer. Tout est une question de mental : la façon dont nous abordons les matchs, la façon dont nous jouons. C’est notre point faible », déclarait De Winter à l’issue du match. Plongé à la 28e place du classement, pendant que son adversaire du soir pointe au troisième rang après quatre succès en autant de matchs, Milan ne parvient pas à justifier son statut de favori de la compétition. De quoi mettre Amorim hors de lui.

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«Nous n’étions pas prêts à jouer au football ce soir»

« Il n’y a pas d’explication. Je ne sais pas quoi dire, surtout concernant la première mi-temps. Je ne me souviens pas d’une autre première mi-temps comme celle-là. C’est une question d’ambition, de concentration. Nous avons offert des occasions à l’adversaire, nous avons commis des erreurs stupides. Nous n’étions pas prêts à jouer au football ce soir. C’est difficile de trouver les mots pour expliquer cela. Tout simplement, nous n’étions pas prêts à passer du derby à cette autre compétition. Quand on porte le maillot du Milan, on a une responsabilité et on ne peut pas se présenter comme ça. Je n’ai probablement pas non plus fait en sorte que l’équipe soit prête à entrer sur le terrain. Nous ne sommes pas prêts à être compétitifs sur deux fronts (Serie A et Ligue Europa, ndlr). Nous devons travailler sur notre façon de voir le football et sur notre approche des matchs. Il n’y a pas d’excuses ce soir, je n’ai rien à dire. D’habitude, j’ai beaucoup à dire pour défendre notre équipe, mais pas ce soir », a-t-il déclaré, avant de conclure :

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« Nous devons faire preuve de plus d’humilité et comprendre ce qui s’est passé. J’ai peut-être commis une erreur ces deux derniers jours, mais pas sur le plan mental. L’année dernière aussi, cette équipe a connu des problèmes similaires. Nous devons trouver une solution. Ce soir, nous n’étions pas prêts, nous n’avons pas fait preuve de courage. Si nous ne gagnons pas, nous devons tout faire pour renverser la situation, et nous n’avons pas vu cela. Tout le monde doit s’entraîner comme Pavlović. Il est prêt à se donner à fond à l’entraînement. C’est un bon exemple. Parfois, lorsque les joueurs ne sont pas titulaires, ils rencontrent des difficultés. Mais il n’y a pas d’excuses, nous aurions dû gagner même avec ceux qui ont débuté le match. » À bon entendeur…