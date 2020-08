LdC : Aleksander Ceferin ne compte pas reconduire le "Final 8"

Ouvert depuis hier et la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Atalanta (2-1), le "Final 8" a trouvé son public (meilleure audience en Ligue des Champions pour RMC Sport) grâce à un format condensé pas avare en suspense. Mais dans un entretien donné à l'AFP, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a jugé «impossible» de reconduire un tournoi final sur terrain neutre pour la Ligue des Champions, bien qu'il juge l'expérience démarrée hier à Lisbonne «intéressante». «Ce tournoi pourrait être intéressant dans le futur mais je ne pense pas que nous puissions le faire car le calendrier est trop dense et nous devons garder en tête les ligues nationales», a expliqué le président de l'instance européenne de football, depuis le Portugal.

«Le calendrier est simplement trop plein», a-t-il ensuite expliqué, avant de poursuivre. «Je ne sais pas quand insérer un tournoi d'une semaine ou deux en mai. Je pense que c'est impossible». Et si une nouvelle vague de Covid-19 n'est pas à exclure, le dirigeant slovène ne compte pas réitérer l'expérience. «Je suis optimiste par nature et je pense que les choses iront mieux l'année prochaine, que nous pourrons retrouver le football normal, le bon vieux football avec des spectateurs (...). Nous nous adapterons mais je suis sûr que le monde ne peut pas s'arrêter pour toujours à cause de ce virus (...). Donc non, nous n'avons pas de plan pour faire la même compétition l'année prochaine», a-t-il conclu.