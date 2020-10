Real Madrid-Huesca : les compositions officielles

On dispute la 8e journée de Liga en Espagne, avec à 14h, à suivre en direct sur FM, une rencontre opposant le Real Madrid au promu Huesca. Des Merengues qui auront à coeur d'enchaîner après leur succès dans le Clasico, et un match nul arraché cette semaine en Ligue des champions sur la pelouse de Monchengladbach. C'est la tête que peut prendre le Real en cas de victoire, face à une équipe de Huesca qui dans la zone rouge n'a toujours pas gagné.

Pour tenter d'y parvenir, Zizou s'appuie sur un onze solide, même si la Ligue des champions est de retour la semaine prochaine (Real Madrid-Inter, mardi, à 21h). Au coup d'envoi, Courtois est dans le but, protégé par une défense composée de Lucas Vazquez, Militão, Ramos et Marcelo. Au milieu, on retrouve Modric, Casemiro et Valverde alors que devant Benzema est accompagné par Asensio et Hazard.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Lucas Vazquez, Militão, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Valverde - Asensio, Benzema, Hazard

Huesca : Andrés - Maffeo, Pulido, Siovas, Luisinho - Borja Garcia, Mosquera, Nwakali - Sergio Gomez, Rafa Mir, Ontiveros