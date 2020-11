Vidéo : le coup du scorpion splendide de Robert Asăvoaei en Roumanie

La suite après cette publicité

Il arrive parfois que nous ayons des moments de grâce, où tout nous réussit. C'est certainement ce qui est arrivé au jeune Robert Asăvoaei (22 ans), qui évolue en Liga III, la troisième division roumaine. Le milieu de terrain du CS Știința Miroslava a réussi un geste exceptionnel, un coup du scorpion, qui n'est pas sans rappeler celui de Charles-Edouard Coridon, contre le FC Porto. Et comme en 2004, le gardien adverse est battu, et le ballon finit sa course dans les filets.