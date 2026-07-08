Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

Monaco : Thiago Scuro confirme le probable départ d’Eric Dier

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Eric Dier @Maxppp

Cet après-midi, Thiago Scuro a confirmé que l’AS Monaco allait sans doute vendre pas mal de joueurs pour équilibrer ses comptes. Et le défenseur anglais Eric Dier (32 ans) fera probablement partie des éléments grassement rémunérés dont l’ASM va chercher à se séparer.

La suite après cette publicité

« Oui bien sûr. On a déjà parlé avec lui, avec ses agents. Il faut trouver les bonnes conditions pour l’AS Monaco. Quand tu dois faire un changement dans la masse salariale, les joueurs qui ont les plus gros contrats doivent être un sujet », a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Eric Dier

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Eric Dier Eric Dier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier