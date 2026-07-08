Monaco : Thiago Scuro confirme le probable départ d’Eric Dier

Cet après-midi, Thiago Scuro a confirmé que l’AS Monaco allait sans doute vendre pas mal de joueurs pour équilibrer ses comptes. Et le défenseur anglais Eric Dier (32 ans) fera probablement partie des éléments grassement rémunérés dont l’ASM va chercher à se séparer.

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« Oui bien sûr. On a déjà parlé avec lui, avec ses agents. Il faut trouver les bonnes conditions pour l’AS Monaco. Quand tu dois faire un changement dans la masse salariale, les joueurs qui ont les plus gros contrats doivent être un sujet », a-t-il confié en conférence de presse.