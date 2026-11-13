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PL : Nicolas Jackson élu joueur du mois d’octobre

Par Kevin Massampu
1 min.
Jackson @Maxppp

Auteur de quatre buts en championnat lors du mois d’octobre, Nicolas Jackson vient d’être élu joueur du mois par la Premier League. L’avant-centre sénégalais de 25 ans, recruté cet été par Aston Villa, comptabilise six réalisations et une passe décisive en neuf matchs de championnat cette saison.

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What a return to the Premier League Nicolas Jackson is enjoying! 👍👎

The @AstonVilla forward wins @EASPORTSFC Player of the Month
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Élément essentiel du onze d’Unai Emery, il a également inscrit trois buts en Ligue des Champions en quatre rencontres. Actuellement avec le Sénégal dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, l’ancien attaquant de Chelsea et du Bayern Munich a marqué jeudi soir lors de la victoire éclatante des Lions de la Teranga contre le Soudan (4-1). 

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