Javier Tebas salue les nouvelles règles d’arbitrage en Liga

L’arbitrage en Liga va connaître quelques changements en 2025-2026, avec entre autres une volonté de faire appel au VAR uniquement en cas d’erreurs claires, évidentes et manifestes, et de laisser la décision finale à l’arbitre principal. En parallèle, le Comité Technique d’Arbitrage (CTA) s’est renouvelé, l’ancien arbitre Fran Soto devenant le nouveau président.

Le président de LaLiga, Javier Tebas, a livré son opinion sur ces changements : «Nous sommes ravis du changement à la CTA et de la direction que Fran Soto va mettre en place, et il n’est pas nécessaire qu’il soit un arbitre d’élite. Nous espérons que l’IA fonctionnera bien avec les promotions et les relégations, mais l’expert, Chema Alonso, est passé chez l’ennemi de la Liga et son poste était incompatible avec l’entreprise qui l’a embauché, même si j’en ai entendu parler par les médias.»