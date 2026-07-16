Mercato : Olivier Létang fait une annonce sur le futur d’Ayyoub Bouaddi

À 18 ans, Ayyoub Bouaddi fait partie des jeunes talents de la planète football les plus courtisés. Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs comme le Paris Saint-Germain ou Manchester City, l’international marocain ne devrait pas faire long feu au LOSC. Pourtant, le président des Dogues, Olivier Létang, estime que son milieu devrait rester.

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« Demain, il peut partir, le club va continuer à avancer. Concernant Ayyoub, tous les clubs qui m’ont appelé pendant cette période, après le match contre le Brésil, je leur ai dit qu’on n’en parlerait pas maintenant. C’est un club qui va jouer la Ligue des Champions. On s’est vu avec Ayyoub après la Coupe du Monde et tout reste possible, mais mon avis, c’est qu’il devrait rester une saison de plus avec nous. (…) Ma conviction c’est qu’il va rester. Il serait très heureux de refaire une saison avec nous », a-t-il confié en conférence de presse.