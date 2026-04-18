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Ligue 1

OM : Igor Paixão sort sur blessure face à Lorient

Par Kevin Massampu
1 min.
Igor Paixao (Olympique de Marseille) contre le Sporting CP @Maxppp
Lorient 2-0 Marseille

Décidément, l’Olympique de Marseille n’est pas verni en ce samedi après-midi à Lorient. Alors que le club phocéen affronte actuellement les Merlus au Moustoir, Igor Paixão a dû céder sa place à la pause, à la suite d’une alerte au mollet. L’ailier gauche brésilien a été remplacé par Timothy Weah dès l’entame de cette seconde période.

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Une nouvelle tuile pour l’Olympique de Marseille, qui a déjà perdu Quinten Timber avant la rencontre. Forfait de dernière minute, le milieu néerlandais de 24 ans n’est finalement pas sur la feuille de match et a été suppléé par Himad Abdelli. Alors qu’il reste encore 45 minutes à jouer, Marseille est mené (1-0) et réalise une mauvaise opération dans la course à la Ligue des Champions.

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