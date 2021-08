La menace de Daniel Wass à Valence pour rejoindre l'OM, le feuilleton Romelu Lukaku enflamme la presse européenne

La suite après cette publicité

Wass continue son forcing pour aller à l'OM

Va-t-on voir le Danois Daniel Wass sous le maillot de l'Olympique de Marseille cette saison ? Il y a quelques semaines, la tendance était plutôt à l'optimisme. Mais depuis, rien ne bouge vraiment et l'OM ne semble pas faire les efforts nécessaires afin de le recruter. Valence aussi, de son côté, ne faciliterait pas les négociations. Ce qui agace l'ancien joueur d'Evian Thonon Gaillard. Selon Superdeporte, il aurait prévenu sa direction qu'il pourrait se rebeller et trouver un motif afin de sécher les prochains entraînements du club. Wass est déterminé et veut rejoindre Marseille. Mais visiblement, il va devoir se montrer patient même s'il est prêt à aller au clash afin de revenir en Ligue 1.

Le dossier Lukaku enflamme la presse européenne

Retournement de situation incroyable pour Romelu Lukaku ! Alors qu'il clamait ces dernières semaines son envie de rester à l'Inter et de ne pas revenir à Chelsea, tout a changé ces dernières heures selon la presse italienne. La Gazzetta dello sport écrit noir sur blanc sur sa une ce matin que la tendance est à un départ désormais. L'Inter va réclamer 130 M€ à Chelsea pour son buteur. «Des airs de départ», complète le Corriere dello sport, qui évoque un club lombard qui vacille face à ce possible départ. Le média précise cependant que le dernier mot reviendra à Lukaku. Mais selon Sky Italia, celui-ci serait finalement tenté par un retour à Chelsea. Et on peut le comprendre. D'après le Daily Star, les Blues pourraient lui proposer 15 M€ de salaire par an ! Autant dire, un pont d'or.

Coutinho dans la short-list de Tottenham ?

Alors que Harry Kane fait la une en Angleterre ces derniers jours, car il était absent des deux entraînements lundi et mardi, l'attaquant anglais aurait finalement une bonne excuse de ne pas être présent, comme le rapporte le Daily Mirror. En effet, il aurait passé ses vacances aux Bahamas et en Floride et aurait décidé de s'auto-isoler à son retour dans le Royaume, comme le gouvernement le recommanderait. Rien d'affolant donc pour Tottenham, même si Kane veut toujours partir. Et les Spurs se préparent à cette éventualité, selon Mundo Deportivo. En effet, à en croire le média catalan, le club londonien aurait l'idée de tenter le coup pour Philippe Coutinho en cas de départ de sa star. Le FC Barcelone devrait voir cela d'un bon oeil.