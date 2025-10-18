Ligue 1 : avec un Kluivert catastrophique, l’OL s’incline à Nice et loupe le trône de leader

Ce samedi, l’OL avait besoin de renouer avec la victoire sur la pelouse de Nice. Après une défaite cruelle en toute fin de rencontre face à Toulouse juste avant la trêve internationale (1-2), les Gones devaient se ressaisir et avaient l’opportunité d’être leader provisoire en cas de succès face aux Aiglons. En face, le Gym, qui connaît un début de saison moribond, souhaitait remporter son troisième match de la saison en championnat. Pourtant, les visiteurs ont été douchés d’entrée. Sur sa première opportunité, Nice a pris l’avantage. Trouvé sur un centre rasant de Sofiane Diop, Melvin Bard a pris de court son ancienne équipe avec une frappe puissante au premier poteau qui a trompé un Greif peu vigilant (1-0, 5e). Malgré ce coup dur d’entrée, Lyon n’a pas perdu espoir et s’est procuré les meilleures opportunités du premier acte. Après plusieurs opportunités (7e, 19e, 27e), l’OL a finalement réussi à égaliser. Sur un corner prolongé par une tête lyonnaise, Pavel Sulc, titularisé après des premiers pas décevants à Lyon, a trompé Yehvann Diouf d’une tête rageuse (1-1, 28e). Une égalisation méritée mais qui a rapidement été calmée. Après un penalty évident finalement annulé pour un hors-jeu de Cho (31e), l’OGC Nice a repris les devants grâce à Sofiane Diop, beaucoup plus prompt qu’un Ruben Kluivert catastrophique ce samedi (2-1, 35e).

Dans tous les mauvais coups de la défense lyonnaise, Kluivert a semblé constamment en retard et a causé énormément de tort à son OL. Fautif sur ce deuxième but où il avait largement le temps de dégager ou mieux contrer le ballon plutôt que de fermer les yeux face à son vis-à-vis. Pire encore, l’ancien de Casa Pia a eu le don de rendre Clinton Mata en difficulté, une prouesse vu le début de saison génial de l’Angolais. Au retour des vestiaires, les hommes de Paulo Fonseca ont continué de se montrer offensif. Plus entreprenants et meilleurs que leurs adversaires, les Lyonnais n’ont pas su convertir leurs occasions. Signe que le match n’était clairement pas en leur faveur, Ainsley Maitland-Niles, qui a converti tous les penalties qu’il a tiré depuis le début de sa carrière, s’est raté pour la première fois de sa carrière face à un Diouf précis (51e). Quelques secondes plus tard, l’OL était encore saboté par sa recrue estivale. En énorme souffrance, Kluivert a laissé un boulevard à Hicham Boudaoui qui a ajusté Greif d’une frappe limpide (3-1, 55e). Sonnés, les Rhodaniens ont poussé pour rétablir leur vérité face à des Niçois très efficaces. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu. Malgré quelques opportunités (82e, 86e) et des entrées peu incisives (Moreira, Ghezzal), l’OL s’est dirigé vers une deuxième défaite de rang malgré la réduction de l’écart tardive de Sulc (3-2, 90+6e). Pouvant largement prétendre à mieux ce samedi, les Lyonnais peuvent s’en mordre les doigts et auraient pu être provisoirement premiers. De son côté, Nice, privé de nombreux cadres et en souffrance physique en fin de match, a fait une excellente opération qui lui permet de grimper à la huitième place.