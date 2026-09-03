Crystal Palace : Pierre Sage justifie le recrutement de Quinten Timber

Pierre Sage a expliqué pourquoi Crystal Palace a décidé de miser sur Quinten Timber dans les dernières heures du mercato. Les Eagles ont déboursé environ 18 millions d’euros pour recruter le milieu néerlandais de 25 ans, arrivé à l’OM seulement l’hiver dernier en provenance du Feyenoord pour 4,5 millions d’euros. Pour l’entraîneur français, Timber apporte surtout un profil qui manquait à son entrejeu. « Nous avons besoin de ce type de joueur parce que nous n’avons que quatre milieux avec des profils similaires. Il nous fallait un joueur avec plus de jambes, capable d’évoluer box-to-box », a expliqué Sage en conférence de presse pour justifier ce choix.

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Quinten Timber quitte donc Marseille seulement quelques mois après son arrivée. En une demi-saison sous le maillot olympien, l’international néerlandais aura disputé 15 rencontres, sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive. Malgré ces statistiques, ses performances ont suffisamment convaincu Crystal Palace pour investir quatre fois le montant déboursé par l’OM quelques mois plus tôt. À 25 ans, Timber va désormais découvrir la Premier League avec un rôle clairement identifié par Pierre Sage : apporter davantage d’impact, de courses et de projection au milieu de terrain.