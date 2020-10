Neymar attend un geste du PSG pour sa prolongation !

Dans les mois à venir, la direction du Paris Saint-Germain va avoir du pain sur la planche. Car à partir du mois de juin 2021, Neymar et Kylian Mbappé n’auront plus qu’un an de contrat. Une situation contractuelle qui va obliger les décideurs parisiens à mettre le paquet pour prolonger leur numéro 10 et/ou leur numéro 7. Sur le papier, Kylian Mbappé semble être celui le moins partant pour disputer une cinquième saison sous le maillot rouge-et-bleu.

Ardemment courtisé par le Real Madrid, le natif de Bondy hésite toujours à prolonger. De plus, la crise du coronavirus a complètement paralysé ce mercato estival 2020, la plupart des grands d’Europe n’ayant pas voulu/pu lâcher des fortunes pour se renforcer. En 2021, le champion du monde semble donc être en posture idéale pour réaliser son rêve d’évoluer pour la Casa Blanca, sous les ordres de Zinedine Zidane.

Le clan Neymar prêt à discuter

Pour ce qui est de Neymar, la situation est tout aussi floue. L’an dernier, le Brésilien a tout fait pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone. Manque de chance pour lui, les Catalans n’avaient pas les liquidités nécessaires. Obligé de rester à contre-coeur, Neymar semble avoir digéré cet épisode. Mieux, certains échos de son entourage indiquent qu’il se sent enfin épanoui dans la capitale. Dernièrement, nous vous révélions d’ailleurs que des discussions entre le PSG et le clan Neymar avaient eu lieu à Lisbonne, lors du Final 8, histoire de prendre la température vis-à-vis d’une prolongation.

Quelques jours plus tard, Leonardo confirmait sur Canal+ la volonté des vice-champions d’Europe en titre de vouloir conserver leurs deux cracks. « Il faut continuer avec eux, on sait ce qu'on veut, on va parler avec eux, on se régale d'avoir deux joueurs comme ça dans la même équipe. » Aujourd’hui, Le Parisien nous informe que Neymar serait bel et bien ouvert à une prolongation. Le quotidien précise même que le clan du Brésilien attend un signe du PSG et qu’il regrette que les pourparlers n’aient pas encore débuté. Le message est désormais passé, mais il sera intéressant de savoir sur quelle base Paris compte parler salaire avec un élément touchant déjà pas moins de 36 M€ par an.