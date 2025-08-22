83% de possession, 4 tirs cadrés, un petit but… le retour contrasté du PSG au Parc des Princes

L’heure des retrouvailles. Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain retrouvait son Parc des Princes à l’occasion de la 2e journée. Opposés à Angers, les champions d’Europe profitaient de ce premier rendez-vous à la maison pour poursuivre leur opération turnover. Si Lucas Chevalier était une nouvelle fois aligné dans les cages parisiennes, Marquinhos et Pacho succédaient quant à eux au duo Beraldo-Zabarnyi, titularisé à Nantes. Pour le reste, Hakimi, Mendes, Neves, Doué et Dembélé retrouvaient une place dans le onze de départ. Sous les yeux de son public et malgré un avant-match placé sous le signe des festivités, le club de la capitale allait pourtant d’abord largement décevoir.

Le PSG se cherche encore

Dominateurs d’entrée de jeu, les coéquipiers de Bradley Barcola brillaient ensuite surtout par leur maladresse offensive et leur manque d’inspiration dans les derniers mètres. Symbole de cette purge footballistique : il fallait attendre le temps additionnel de la première période pour voir le premier tir parisien cadré. L’œuvre de Vitinha (45+4e). Avant cela, les Rouge et Bleu auront surtout multiplié les phases de possession stérile (83,5% au cours du premier acte), les rushs solitaires désespérés et les tirs tous plus imprécis que les autres (9 tentatives, 1 seule cadrée). Candidat au Ballon d’Or, Ousmane Dembélé envoyait lui directement son penalty dans la tribune Auteuil (27e).

45 minutes indigestes qui n’entamaient toutefois pas l’envie parisienne. Au retour des vestiaires, le champion de France en titre reprenait d’assaut le but angevin et se voyait enfin récompensé. Sur un centre de Doué, contré par Belkebla, Ruiz surgissait pour conclure d’une frappe du pied droit en première intention (1-0, 50e). Suffisant pour réveiller les membres du CUP, présents en Tribune Boulogne ? Assurément. Suffisant pour libérer le PSG dans le jeu ? Loin s’en faut. Trop souvent statique, coupable de nombreuses défaillances techniques et peu inspirée, cette équipe parisienne confirmait son manque de rythme, à l’instar de Dembélé, Hakimi, Neves ou encore Barcola, très en deçà de leur niveau habituel.

2 victoires en 2 matches, des cadres encore essoufflés

Une soirée morose où Luis Enrique profitait malgré tout du manque d’ambition criant des Angevins pour poursuivre sa gestion d’effectif. L’heure de jeu passée, Warren Zaïre-Emery et Gonçalo Ramos soulageaient, à ce titre, Joao Neves et Bradley Barcola (67e). Quelques minutes plus tard, Mbaye tapait lui dans les mains de Désiré Doué. Trois changements qui ne changeaient cependant absolument rien à la physionomie de cette affiche. Les ouailles de Luis Enrique géraient. Fabian Ruiz passait proche du doublé. La bande d’Alexandre Dujeux observait et le PSG confirmait ainsi sa très belle série face aux Scoïstes (aucune défaite lors de ses 28 derniers matches face à Angers en Ligue 1 avec 21 victoires et 7 matches nuls).

Interrogé au micro de Ligue1+ à l’issue de la rencontre, Fabian Ruiz, conscient du manque de rythme des siens, se félicitait malgré tout de cette deuxième victoire de rang, permettant au PSG de prendre provisoirement la tête du classement. «C’était un match difficile. Angers a défendu très bas. Cette victoire est importante. Je suis très content pour mon premier but et cette nouvelle victoire», avouait l’ancien joueur de Naples avant d’affirmer en zone mixte qu’il faudra encore un peu de temps avant de voir «la meilleure version du PSG». Un constat également partagé par Joao Neves.

Une fin de soirée entre festivités et émotions

«On sait qu’on n’a pas beaucoup de préparation, mais je pense qu’on a joué un beau match, on était bien, on était magnifique, je pense que tous ceux qui ont vu le match ont vu une équipe compétitive», soulignait le Portugais avant de céder le micro à son entraîneur Luis Enrique. «C’est un match comme nous nous attendions. Angers sait très bien défendre, face à un bloc bas, c’est dur de trouver des espaces. Je pense qu’on a mérité cette victoire. C’est important de gagner, on commence la saison il y a deux semaines et on est habitués à être au niveau», ajoutait l’Espagnol avant de revenir sur l’état de forme de ses troupes.

«Il reste du temps pour être à 100%. On doit être à 100% toute la saison. Tous les matches sont importants, tu dois être à 100% à chaque match. Je pense que l’on peut faire mieux que la saison passée, c’est ma motivation. J’essaye de le transmettre à mes joueurs. Il y a beaucoup d’améliorations. Il faut penser à l’avenir et penser à ce que l’on veut gagner pour la suite». L’essentiel assuré, l’ensemble de l’effectif parisien concluait finalement cette soirée en présentant ses trophées de la saison passée au Parc des Princes. Une ultime scène de liesse où Gianluigi Donnarumma, annoncé proche de Manchester City, en profitait lui pour faire ses adieux.