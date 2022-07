Amical : le FC Séville atomise Angers

Le SCO d'Angers poursuivait sa préparation estivale par un match de prestige face au Séville FC ce mercredi. Et les hommes de Gérard Baticle ont eu un petit aperçu du gouffre qui sépare les deux équipes. La formation française n'aura pas existé une seule seconde dans cette rencontre et s'incline très lourdement (0-6) face à des Sévillans en promenade ce mercredi soir.

Il ne fallait que dix minutes de jeu pour voir l'ancien de l'OM Ocampos ouvrir le score dans ce match. Le Marocain Youssef En-Nesyri faisait le break quelques minutes plus tard. Au retour des vestiaires, les hommes de Julen Lopetegui, déjà largement au-dessus, accéléraient encore plus et inscrivaient quatre nouveaux buts. Corona, Lamela, Torres et Romero faisaient trembler les filets. Angers concède donc une nouvelle défaite à quelques jours du début du Championnat.