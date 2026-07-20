Espagne, Rodri : « je suis un exemple de dépassement de soi »

Après avoir été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026, le Ballon d’Or 2024 a confirmé son retour au premier plan en réalisant une nouvelle prestation de haut niveau lors de la finale remportée par l’Espagne face à l’Argentine (1-0). Après une année 2025 plus compliquée, le milieu espagnol retrouve progressivement son meilleur niveau et s’est présenté devant la presse avec beaucoup d’émotion après le sacre de la Roja, décrochant ainsi une deuxième étoile mondiale dans l’histoire du pays. « Je tiens à remercier tout le monde, ce groupe est sensationnel et nous sommes champions du monde, c’est incroyable de le dire. C’est le tournoi le plus difficile de l’histoire de la Coupe du monde, il y a la meilleure équipe de tous les temps, nous avons battu tous les records », a-t-il déclaré.

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Interrogé sur la domination de la Roja, il a ajouté : « c’est le secret de cette équipe : peu importe l’adversaire, on va se battre jusqu’au bout. Il faut être courageux dans la vie, et la vie vous récompense ». Une phrase qui résume également son propre parcours, lui qui a connu une période plus difficile après avoir touché les sommets : « qu’ils puissent voir qu’un joueur qui touche le ciel puis tombe au plus bas, à force d’efforts, finit par être récompensé par la vie. Je suis un exemple de dépassement de soi. Beaucoup de gens ne me connaissent pas, mais j’ai ressenti le soutien et l’affection du public espagnol ».