Booba a répété pour son show avant PSG - OM

Booba sera bien de la partie dimanche au Parc des Princes. Comme révélé par Le Parisien et confirmé par RMC Sport, le rappeur a effectué ses balances samedi soir dans l’enceinte parisienne, à la veille du Classique entre le PSG et l’OM. Sans communication officielle du club ni de l’entourage de l’artiste, tout indique que le Duc de Boulogne assurera un show en avant-match, dans la lignée de la stratégie du PSG qui multiplie ces derniers mois les performances musicales avant ses grandes affiches.

Après DJ Snake, SDM ou encore PLK, Booba, figure majeure du rap français, prendra donc le relais pour faire monter la température avant le coup d’envoi. Sur le plan sportif, ce PSG-OM s’annonce électrique. Battu (1-0) au Vélodrome lors du match aller, le club parisien avait pris sa revanche face à son rival lors du Trophée des champions en janvier. Dimanche, les deux équipes auront besoin de points et de certitudes dans un contexte de pression maximale.