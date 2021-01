Real Madrid : Zinedine Zidane soutient Karim Benzema

Jeudi, le parquet de Versailles annonçait le renvoi en correctionnelle de Karim Benzema dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena en 2015. Une décision qui a provoqué un vif émoi au sein du clan Benzema. Présent en conférence de presse avant le match du Real Madrid face à Osasuna samedi soir (21 heures), Zinedine Zidane a affiché son soutien à l'attaquant français.

« Je le soutiens pleinement, je sais qu'il n'est pas dans une situation facile. L'important, c'est ce que je vois et c'est qu'il va bien. Il résume tout cela et se concentre sur son travail et sa famille. J'espère que ça pourra être réglé rapidement, mais je le sens bien parce qu'il fait ce qu'il aime. Il veut rendre les gens heureux quand il est sur le terrain », a ainsi confié Zidane.