OM : Bruno Genesio clarifie la situation de Keyliane Abdallah

Bruno Genesio a clarifié la situation de Keyliane Abdallah après le retour de l’ailier dans le groupe professionnel de l’OM. Une semaine après l’avoir envoyé en réserve à la suite de son entrée en jeu décevante contre Le Havre (4-3), l’entraîneur marseillais a confirmé que le jeune joueur pouvait de nouveau prétendre à du temps de jeu. Interrogé sur son cas en conférence de presse, le technicien a insisté sur la volonté de l’accompagner dans sa progression plutôt que de le sanctionner durablement.

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« À partir du moment où il est dans le groupe, il peut jouer. On a eu une très bonne discussion lundi, il sait bien ce qu’on attend de lui et que ce n’est pas une punition. Je suis là pour les faire progresser. Il a très bien compris, il n’y a aucun problème. » Abdallah, qui a disputé deux rencontres avec la réserve durant sa mise à l’écart, pourrait ainsi retrouver la scène européenne lors du déplacement à Leverkusen en Ligue Europa. Titulaire lors des trois premières journées de la compétition, il reste le seul buteur marseillais dans cette campagne, grâce à son but contre Besiktas.