Mercato : les 5 destinations possibles pour Cristiano Ronaldo

L’euphorie mancunienne n’aura même pas duré un an. Rentré au bercail en 2021, Cristiano Ronaldo (37 ans) avait choisi de retrouver un environnement familier après avoir été rapidement lassé de Turin. Malheureusement pour les Red Devils, la soif de victoire du Portugais risque de mettre prématurément un terme au deuxième passage de CR7 à Old Trafford.

Ces derniers jours, la presse anglaise est en état d’alerte puisque le Lusitanien n’était pas présent aux derniers entraînements. Aperçu au centre d’entraînement de la sélection portugaise à Lisbonne, Ronaldo ne semble pas du tout pressé de revenir à Carrington. Et ce n’est pas tout. L’annonce d’une réunion au sommet entre son agent Jorge Mendes et le patron du FC Barcelone, Joan Laporta, a mis le feu en Espagne.

CR7 a le choix

Aujourd’hui, le moins que l’on puisse dire, c’est que le quintuple Ballon d’Or a l’embarras du choix. AS indique en effet que ce dernier a 5 options devant lui. La première est le Bayern Munich. Malgré les démentis du directeur sportif bavarois, Hasan Salihamidzic, le journal espagnol affirme que les contacts entre le club allemand et le Portugais sont maintenus.

L’autre porte de sortie mène à Londres et à Chelsea. Le nouveau taulier des Blues, Todd Boehly a fait savoir à Jorge Mendes qu’il souhaitait réaliser un gros coup pour son premier mercato, et ce, malgré les réticences de Thomas Tuchel. Comme évoqué ci-dessus, la piste menant au FC Barcelone est la troisième option. Laporta avait déjà tenté de le rapatrier en Liga il y a un an. En vain. Mais le passé de Merengue de CR7 et les finances blaugrana peuvent être un sérieux frein.

Les deux dernières issues se trouvent en Italie. Plus discret sur le marché que ses rivaux milanais ou turinois, le Napoli reste capable de coups d’éclat. Et visiblement, le président De Laurentiis veut tenter quelque chose. Enfin, José Mourinho aimerait collaborer à nouveau avec son ancien protégé au Real Madrid. Seul souci pour l’AS Rome, et il est de taille, les Giallorossi ne jouent pas la Ligue des Champions.