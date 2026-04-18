Coupe du Roi, Atlético : Antoine Griezmann affiche ses ambitions avant la finale

À quelques heures de la finale de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad, Antoine Griezmann affiche une ambition claire pour cette fin de saison avec l’Atlético de Madrid. En conférence de presse, l’attaquant français a insisté sur sa volonté de savourer chaque instant, tout en restant focalisé sur la performance : « je réalise (que ce sont mes derniers moments) quand je suis en train de jouer, de profiter de chaque tacle d’un coéquipier, d’une passe, d’un geste technique, de certains chants des supporters, d’un message du Cholo sur la touche. Je m’imprègne de tout ça, j’en profite énormément. » Mais au-delà de l’émotion, le message est limpide : « je pense seulement à jouer et à faire le maximum pour aider l’équipe. »

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Dans un contexte où les Colchoneros sont encore en lice en Ligue des Champions, l’objectif est désormais de terminer en apothéose. « Je ne me demande pas si ce sera la dernière ou non, je pense que c’est un match très important. C’est une finale que très peu de joueurs peuvent jouer. C’est donc une immense joie, une fierté, et j’ai juste hâte d’être demain et de pouvoir offrir le niveau que tout le monde attend », a-t-il affirmé face aux médias. Porté par la dynamique européenne de son équipe, Griezmann ne cache pas ses ambitions collectives : « je pense que lorsqu’on se qualifie pour les demi-finales, on oublie tous les efforts qu’on a pu faire, on oublie la fatigue. (…) Demain, nous serons tous à fond pour faire un grand match et nous offrir la Coupe, le vestiaire le mérite. » Une fin d’aventure qui pourrait bien se transformer en tournée d’adieu triomphale.