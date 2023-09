OL : Jean-Michel Aulas en remet une couche sur John Textor

Dans un entretien accordé à «Téléfoot» sur TF1, Jean-Michel Aulas est revenu sur sa relation plus que jamais conflictuelle avec un certain John Textor, nouvel homme fort de l’OL. Après avoir saisi le tribunal de commerce de Lyon pour ordonner le gel de 14,5 millions d’euros du club et le nantissement des titres de John Textor, l’ex-boss des Rhodaniens a détaillé sa décision ce dimanche matin.

«Je suis victime d’un non règlement de ce qui m’était dû. Les groupes de supporters ne veulent pas rentrer dans cette polémique d’investisseurs. Ce qui compte pour eux, c’est d’avoir la meilleure équipe possible», a ainsi assuré Aulas avant de revenir sur son départ de l’OL. «Je n’imaginais pas que 6 mois après la nomination, on me révoque sans préavis, dans une soirée cauchemardesque, qui restera gravée au fond de mon coeur longtemps. Je suis président d’honneur. Si on me le demande, j’interviendrais. Si on me demande de rester dans une chambre de bonne, je le ferais, mais avec une plaie béante dans le coeur».

