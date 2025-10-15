L’AS Monaco n’a pas encore l’intention de recruter Ansu Fati

Ansu Fati, 22 ans, semble avoir retrouvé toute son énergie à Monaco après des périodes difficiles en Catalogne. Prêté par le FC Barcelone, l’attaquant brille cette saison avec déjà 6 buts inscrits en seulement 5 rencontres disputées et uniquement 2 comme titulaire, ce qui lui vaut de nombreux éloges en France. Son impact sur le jeu est évident, et Monaco pourrait activer son option d’achat de 11 millions d’euros. Toutefois, aucune décision définitive n’a encore été prise concernant son transfert permanent selon Mundo Deportivo.

La suite après cette publicité

Le directeur sportif de Monaco, Thiago Scuro, a insisté sur l’importance de laisser Ansu continuer à performer avant de penser aux aspects financiers. « L’essentiel est de garantir à Ansu le temps de jeu nécessaire pour qu’il devienne un joueur clé et régulier pour Monaco. Le business n’est pas une priorité pour le moment », a-t-il expliqué, précisant que le club de la principauté prendra sa décision en temps voulu, protégé par l’accord conclu avec Barcelone et le joueur. Entre-temps, Ansu a profité d’un séjour à Barcelone pour retrouver d’anciens amis de La Masia, dont Gavi, Balde, Héctor Fort, Araujo et Ilaix Moriba.