Coupe du Monde 2026 : le joli geste de Cristiano Ronaldo en mémoire de Diogo Jota
Il y a exactement un an, Diogo Jota, joueur de Liverpool et du Portugal s’est éteint suite à un accident de voiture avec son frère André Silva. Cette nuit, le Portugal a battu la Croatie en seizième de finale de la Coupe du Monde 2026 (2-1) et a eu une pensée pour son ancien buteur.
Seremos sempre 27+1 ✨🇵🇹 #VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/U7TkqS5CLJ— Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2026
Portant un maillot de Diogo Jota et en larmes après la rencontre, Cristiano Ronaldo lui a rendu hommage après la rencontre comme il l’a confié à Sport TV : « c’est un jour particulier, pour notre Jota, qui veille sur nous. Nous savons qu’il est présent et il était tout naturel de gagner aujourd’hui pour lui rendre hommage de la plus belle des manières.»
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