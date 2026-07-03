Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le joli geste de Cristiano Ronaldo en mémoire de Diogo Jota

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cristiano Ronaldo (Portugal) @Maxppp

Il y a exactement un an, Diogo Jota, joueur de Liverpool et du Portugal s’est éteint suite à un accident de voiture avec son frère André Silva. Cette nuit, le Portugal a battu la Croatie en seizième de finale de la Coupe du Monde 2026 (2-1) et a eu une pensée pour son ancien buteur.

La suite après cette publicité

Portant un maillot de Diogo Jota et en larmes après la rencontre, Cristiano Ronaldo lui a rendu hommage après la rencontre comme il l’a confié à Sport TV : « c’est un jour particulier, pour notre Jota, qui veille sur nous. Nous savons qu’il est présent et il était tout naturel de gagner aujourd’hui pour lui rendre hommage de la plus belle des manières.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Portugal
Cristiano Ronaldo
Diogo Jota

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Portugal Flag Portugal
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
Diogo Jota Diogo Jota
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier