Coupe du Monde 2026, Espagne : l’avertissement de Luis de la Fuente à Lamine Yamal

Sur notre faim. Il est peu de dire que Lamine Yamal faisait partie des grands joueurs à suivre pour cette Coupe du Monde. Seulement, pour le tout premier Mondial de sa carrière, le Barcelonais n’est pas encore au rendez-vous. Il se fait voler la vedette par d’autres joueurs espagnols, comme Mikel Oyarzabal par exemple, auteur de 4 buts depuis le début de la compétition. Son dernier match face au Portugal en 8e de finale n’a guère été plus emballant, où il a globalement été dominé par Nuno Mendes.

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Certes, il influence le jeu et oblige l’adversaire à mobiliser deux, voire trois éléments pour défendre sur lui, ce qui libère des espaces ailleurs pour ses partenaires. Plus globalement, les observateurs notent des prestations quelconques, manquées même comme lors du tour précédent. Notre rédaction lui avait d’ailleurs attribué la note de 3,5, très insuffisante pour un joueur de son rang. Même Luis de la Fuente semble s’impatienter alors que la Belgique se profile ce soir pour le quart de finale (21h, heure française).

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« Il n’a pas encore atteint ce niveau d’excellence auquel nous sommes habitués »

« La motivation de Lamine est indéniable, assure le sélectionneur en conférence de presse de veille de match. Ça ne l’affecte pas… Son meilleur reste à venir. Il n’a pas encore atteint ce niveau d’excellence auquel nous sommes habitués. L’autre jour (face au Portugal, ndlr), il a dû beaucoup travailler défensivement face à un adversaire très puissant, jusqu’à ce qu’il le mette KO. Il a fait preuve d’une grande maturité, c’est encore un apprentissage ». Il espère toutefois le réveil de sa star.

« Nous attendons avec impatience son retour en forme offensivement ». Il est vrai que son bilan est maigrelet avec un petit but en 5 rencontres, bien loin des stars de la compétition. Il y a des explications à cette petite méforme. L’ailier de 18 ans a débarqué blessé au Mondial, qu’il a bien failli rater. Et puis la pression inhérente à ce genre de rendez-vous n’est jamais anodine, tout Lamine Yamal qu’il est. Il n’empêche, le crack du Barça serait bien inspiré de monter d’un cran dès ce soir, pour s’offrir un autre rendez-vous encore plus grand face aux Bleus.