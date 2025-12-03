Coupe Arabe : l’Algérie accrochée par le Soudan, Ounas expulsé

Tenante du titre, l’Algérie faisait son entrée en lice dans cette Coupe Arabe 2025. La formation entrainée par Madjid Bougherra affrontait le Soudan et était logiquement favorite dans cette rencontre. Le coach algérien pouvait notamment compter sur des visages bien connus du football européen avec Adam Ounas, Youcef Atal, Islam Slimani ou encore Yassine Benzia.

Mais cela n’a pas suffi à dominer une équipe soudanaise qui a tenu bon. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (0-0). Le match, dominé par les Fennecs, a basculé au moment où Adam Ounas a été expulsé, peu avant la mi-temps. Réduite à 10, l’Algérie a logiquement été moins tranchante. Il restera un match face à l’Irak et face au Bahrein pour faire mieux.