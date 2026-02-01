Fenerbahçe : Youssef En-Nesyri a une touche pour la fin du mercato

Selon Fabrizio Romano et la presse turque, Al Ittihad a entamé des discussions pour recruter l’attaquant marocain Youssef En-Nesyri, actuellement sous contrat avec Fenerbahçe. Le club saoudien anticipe un possible départ de Karim Benzema et explore plusieurs pistes offensives afin de renforcer son secteur attaque. Auteur de performances solides en club et valeur sûre de la sélection marocaine, En-Nesyri figure parmi les profils étudiés en raison de sa puissance physique, de son jeu aérien et de son expérience au haut niveau européen.

La suite après cette publicité

Les échanges seraient encore à un stade préliminaire, aussi bien entre les clubs qu’avec l’entourage du joueur. Al Ittihad attendrait d’y voir plus clair sur l’avenir de Benzema avant d’accélérer le dossier, mais En-Nesyri apparaîtrait comme une option crédible pour prendre le relais en cas de départ de la star française. De son côté, Fenerbahçe ne fermerait pas la porte à une vente, à condition de recevoir une offre jugée satisfaisante pour l’un de ses éléments clés.