Les 20 secondes qui ont changé le destin de Cristiano Ronaldo, la terrible rechute d'Ousmane Dembélé fait trembler la Catalogne

20 secondes pour une fin de carrière

En Angleterre, une information fait le tour des tabloïds. Elle concerne Cristiano Ronaldo et Manchester United. Après l'annonce de son retour chez les Red Devils, on apprenait dans la presse anglaise qu'il avait reçu plusieurs coups de fils, dont celui de Sir Alex Ferguson, pour lui demander de retourner chez lui et, surtout, de ne pas signer chez le voisin et rival City. Et bien, cette conversation avec son ancien coach n'aurait pas duré plus de 20 secondes, selon le Daily Mirror. C'est le temps qu'il aura fallu à la légende de Manchester United, pour convaincre une autre légende du club de revenir. Vingt secondes qui ont tout changé pour les Red Devils, quand on voit ce que CR7 réalise depuis le début de saison. Lui qui a déjà sauvé plusieurs fois les siens. Ces petites secondes font également la Une du Daily Star ce vendredi. Le tabloïd insiste lui aussi sur le pouvoir de Fergie qui a tout changé, et tout fait capoter pour les Skyblues, alors que Jorge Mendes, l'agent du joueur, était confiant sur la signature du côté de City. D'ailleurs, selon The Sun, Ronaldo pourrait bien ne plus jamais bouger et rester à Manchester, donc en Angleterre, après sa carrière. Parfois, 20 secondes, ça peut tout changer.

Dembélé déjà de retour... à l'infirmerie

En Espagne, ce qui fait le plus réagir, c'est la rechute d'Ousmane Dembélé. L'attaquant, qui revenait à peine de blessure, doit déjà retourner à l'infirmerie. Forcément, cela fait couler beaucoup d'encre. En Une de Sport, mais également de Mundo Deportivo. «Dembélé, cassé encore une fois», titre le média visiblement désespéré. Le Français souffre d'une élongation à la cuisse gauche, une blessure légère. Il pourrait ainsi avoir récupéré à l'issue de la trêve internationale qui arrive. Son absence ne sera donc peut-être pas trop longue, même s'il faut toujours se méfier avec l'ancien Rennais.

Conte content !

De retour de l'autre côté de la Manche, où un Italien fait les gros titres. Il s'agit d'Antonio Conte, qui faisait sa grande première sur le banc de Tottenham. Sous ses ordres, les Spurs l'ont emporté 3 buts à 2 contre le Vitesse Arnhem, après avoir mené rapidement 3-0. Un baptême du feu réussi pour lui, résume ainsi le Daily Express. The Guardian va même plus loin, et titre «les feux d'artifice pour Conte», il faut dire que les Spurs avaient perdu (1-0) contre le Vitesse, au match aller. Il fallait donc prendre sa revanche pour le club londonien. Enfin, pour le Daily Mail, on peut déjà sentir le style Conte, qui «s'accroche» à la victoire.