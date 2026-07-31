PSG : Pablo Sarabia sous le charme de Luis Enrique

Désormais installé au Qatar sous les couleurs d’Al-Arabi, Pablo Sarabia garde un œil très attentif sur l’actualité du Paris Saint-Germain. De passage au micro du Portugal Football Summit Podcast, l’international espagnol est revenu sur l’évolution du club de la capitale, saluant la transition opérée depuis l’époque des superstars vers un bloc beaucoup plus solidaire. Un virage réussi qu’il attribue en grande partie à son compatriote Luis Enrique, pour qui il ne tarit pas d’éloges.

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« La transition a été difficile, car le président avait investi beaucoup d’argent dans des joueurs stars. Quand nous jouions avec Neymar, Messi et Mbappé, le niveau était très élevé, et le club est toujours dans la course pour figurer parmi les trois, quatre ou cinq meilleurs au monde », a d’abord rappelé l’ancien Parisien au micro du Portugal Football Summit Podcast. « Aujourd’hui, avec Luis Enrique, c’est une autre façon de travailler. Il construit autour du collectif, il crée une famille. Peu importe que l’on ait plus de qualité ou non. » Relancé sur le technicien asturien, qu’il a également côtoyé en sélection espagnole, Sarabia a tranché sans hésiter : « je pense que ses idées, au-delà de son intelligence et de sa conception du football, se situent à un très haut niveau. Je suis très fier de lui, car je connais les idées qu’il veut mettre en place. Pour moi, c’est le meilleur entraîneur avec qui j’ai travaillé de ma vie. » Un hommage appuyé qui ravira le principal intéressé.